Samedi 11 décembre à 18h aura lieu un colloque à l’Espace 16Arts, celui-ci se fera en présence du pasteur Bert Phagan de l'église évangélique Praise Center, de l’abbé Jean-Luc Blanpain (responsable de l'Unité Pastorale d'Anderlecht), du professeur Youssef Nouali (imam à la mosquée Assounna) et de Luc Kreisman, président de la Maison de la Culture Juive. La soirée se poursuivra autour d’un buffet aux saveurs du monde, offert à tous les participants.

Le dimanche 12 décembre après-midi, un parcours de visites guidées sera organisé au départ de l'église Notre-Dame Immaculée à 14h (rue Docteur De Meersman) suivi de la mosquée Assounna (rue Bissé) et de la synagogue d'Anderlecht (rue de la Clinique) dans laquelle seront donnés à 16h deux petits concerts : David Elzami et le groupe Nagham (voix et musique de tradition judéo-arabe), précédés d'un groupe d'enfants de chœur de l'église évangélique Praise Center.

"Il était important de convier les Anderlechtois venant de différents milieux et confessions afin d’atteindre nos objectifs de mixité et de vivre-ensemble. Nous avons dès lors choisi de communiquer l’évènement via différents canaux de communication. Cela s’est avéré fructueux, les Anderlechtois se sont précipités sur les inscriptions" précise Julien Milquet, Échevin chargé des Cultes et de la Laïcité.

"Nous sommes heureux du succès de cet événement, cela signifie que les Anderlechtois s’intéressent à 'l’autre' et souhaitent se comprendre et échanger. Nous ne pouvons que nous en réjouir" rajoute Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht.