La commune d’Anderlecht a ouvert le 1er mars dernier "l’Antenne Centre", sa première antenne de proximité dans le quartier de la Vaillance, grâce à une impulsion de la Région Bruxelles-Capitale.

Ces nouveaux locaux regrouperont différents acteurs du quartier, tel qu’un manager de quartier, des agents de police, gardiens de la paix et des agents administratifs. Ce partage des locaux permettra de faciliter les échanges d’informations sur le quartier, tant de manière formelle qu’informelle. Des réunions techniques seront organisées pour répondre aux problèmes de quartier identifiés soit par le signalement des habitants, soit par les propres constats des équipes qui y travaillent.

L’objectif est d’apporter des solutions simples et rapides aux problèmes quotidiens du quartier (dépôts clandestins, problèmes de voisinage, nuisances sonores, trafics de rue, stationnement sauvage, mobilier urbain endommagé, éclairage défectueux, tags sur façades, etc.) et d’augmenter la réactivité des réponses fournies aux citoyens.

Différentes approches seront déployées : de la prévention et de la sensibilisation, mais aussi des actions de contrôle et de répression si nécessaire. Les citoyens pourront y effectuer des démarches administratives grâce à l’Irisbox et un agent d’accueil. Le but est également d’être plus proche des citoyens et de développer un meilleur contact entre eux et la commune. Ce sera aussi un endroit neutre où ils pourront se rendre en confiance afin d’évoquer des problèmes rencontrés dans le quartier ou poser des questions générales.

À terme, des antennes verront le jour dans tous les autres quartiers d’Anderlecht (Peterbos, Cureghem, Industrie, La Roue, Parc, Neerpede et Scheut.)

Antenne Centre : Place de la Vaillance 27. Horaires : Lun-Mar-Ven : 9h00 à 16h30. Mer-Jeu : 12h30 à 18h30. Sam : 9h00 à 13h00