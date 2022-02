Ils avaient réussi à stopper les travaux. Les riverains à l'origine du Recours contre la rénovation des écoles maternelle 3 et primaire 18 au croisement de l'avenue Romain Rolland et Marius Renard avaient obtenu gain de cause devant le Conseil d’État. La commune n’avait pas respecté les règles d’affichage pour informer d’une enquête publique.



Depuis ce lundi, les affiches rouges arrivent dans le quartier. Elle annonce la nouvelle enquête publique, sur le même sujet. Ceux qui souhaitent participer on jusqu'au 20 mars pour le faire. La commune, de son coté, nous avait indiqué vouloir reprendre les travaux au plus vite.