La bibliothèque a subi une refonte complète, à la fois en termes d'aménagement et de design. En plus des 40 000 livres, vous trouverez désormais également une salle de lecture, un patio, des lieux d'étude et des auto-scans. Le bâtiment située rue Saint Guidon comporte désormais une nouvelle installation de ventilation, un chauffage par le sol, un éclairage numérique, des plafonds insonorisant, de nouveaux revêtements de sol et des beaux coups de pinceaux.

La commune a débloqué 750 000 euros pour l’étude, la conception et les travaux de rénovation, et a de plus reçu 155 000 euros de subventions de la Commission communautaire flamande.

"Nous avons à présent des lieux de travail et d'étude, ainsi qu’un lieu de lecture confortable et des espaces de réunion. Nous avons également investi dans de nouvelles technologies telles que la RFID et les tablettes, qui facilitent le prêt. Notre bibliothèque bénéficiera d’une lumière naturelle constante et deviendra un lieu de rencontre agréable pour les enfants, les jeunes et les adultes", se réjouissent l'échevine en charge de la bibliothèque Elke Roex et l'échevine des Bâtiments communaux Fatiha El Ikdimi.

© D.R.

"Grâce à une meilleure acoustique, à un nouvel éclairage et à un contrôle du climat, la bibliothèque est beaucoup plus attrayante et le climat intérieur est durable et sain. Le système de prêt classique cède la place à la numérisation. La bibliothèque deviendra un nouveau lieu de rencontre", ajoute Pascal Smet, responsable de la culture à la Commission communautaire flamande.

La mini-bibliothèque de l'avenue Guillaume Stassart, mise en place pour substituer la bibliothèque lors de la période des travaux, fermera donc ses portes. Les amateurs de lecture seront quant à eux à nouveau les bienvenus au 97 rue Saint-Guidon dès ce 21 avril.