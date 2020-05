La commune va rembourser les montants relatifs aux locations des infrastructures. Le mini-golf rouvrira quant à lui le 1er juin.

"Les clubs sportifs anderlechtois qui occupent des bâtiments, des salles ou des terrains de sport appartenant à la commune d'Anderlecht seront dispensés de redevances pour les infrastructures qui doivent rester fermées durant la crise. Les montants de location correspondant à toute la durée de la période d'inactivité des clubs leur seront des lors remboursés à la fin de la crise sanitaire", annonce la commune dans un communiqué.

Cinq autres mesures de soutien aux clubs sportifs installés sur le territoire communal ont également été prises par la commune :

- Dès le 1er juillet, un tarif réduit sera appliqué aux bénéficiaires d’un revenu du CPAS pour une inscription aux activités Sport’in 1070, Activ’in 1070 et Family’in 1070 afin d’en faciliter l’accès à ce public défavorisé.

- Les personnes inscrites au programme communal d'activités sportives Sport'In bénéficieront d'une réduction de 20% sur leur souscription pour l’année 2020-2021.

- Pour compenser le manque d’activité sportives possibles, la programmation sportive estival Sport’in Summer est prolongée de deux semaines. Elle se déroulera du 15 juillet au 29 août, au lieu du 15 août auparavant

- Les Street-Sports sont reporté aux mois de juillet, août et septembre. Les StreetSports sont des animations sportives gratuites, proposées habituellement tous les mercredis après-midi d’avril, mai et juin.

- Dès sa réouverture le 1er juin prochain, le mini-golf d’Anderlecht sera ouvert du mardi au dimanche, au lieu du week-end uniquement habituellement.