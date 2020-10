En raison de la situation actuelle et par mesures d'hygiène et de sécurité, les navettes gratuites prévues au cimetière du Vogelzang les 31 octobre et 1er novembre sont annulées, annonce la commune d'Anderlecht.

"Il sera exceptionnellement autorisé de rentrer en voiture dans le cimetière, sous condition et pour un maximum de 10 véhicules en même temps, après présentation obligatoire au guichet du cimetière. Une autorisation ou une preuve de l'incapacité de la personne à se rendre à pied dans le cimetière sera exigée", précise la commune sur son site internet.