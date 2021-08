La pandémie et le jour de deuil national ont empêché cette année l’organisation du traditionnel "bal national". Un mois après la fête nationale, la commune d'Anderlecht veut encore marquer le coup et organise un concert de "remplacement".

L’événement gratuit est baptisé "Ceci n’est pas un bal national" et se tiendra le samedi 28 août sur la place de la Vaillance, de 17h à minuit 30. Les groupes Zenith et The Belgians se produiront sur scène.

Les terrasses des commerces et cafés de la place de la Vaillance seront agrandies pour l’occasion. Pas de réservation, mais un nombre de places limité… alors "premiers arrivés, premiers servis"!