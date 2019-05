La femme renversée vendredi vers 16h00 sur la place Verdi à Anderlecht est décédée des suites de ses blessures sur les lieux de l'accident, a indiqué en début de soirée une porte-parole du parquet de Bruxelles.

Le conducteur a été privé de sa liberté et a été mis à la disposition du parquet. Le conducteur, qui était au volant d'une camionnette, a été contrôlé positif au test d'alcoolémie.

Le parquet de Bruxelles a ordonné différents devoirs d'enquête, notamment des auditions de témoins, et ce afin déterminer dans quelles circonstances l'accident s'est produit. Un expert automobile a également été désigné et s'est rendu sur les lieux. L'enquête suit son cours.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, expliquait qu'une ambulance et un SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) avaient été envoyés sur les lieux. Il a ajouté que les médecins avaient essayé de réanimer la victime sur place.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la femme traversait sur un passage pour piétons quand elle a été renversée par un véhicule, mais ces circonstances devaient encore être vérifiées et établies avec certitude par le parquet de Bruxelles.

L'avenue Eugène Ysaye et une partie de la place Verdi avaient été fermées par la police pour permettre aux services de secours de travailler dans de bonnes conditions.