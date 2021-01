"Réalisé avec la participation des habitants, ce masterplan souhaite faire du Peterbos un quartier durable, facilitant des rencontres entre les habitants ainsi qu’une ouverture vers l’extérieur", explique la commune dans un communiqué.

Afin d’atteindre ces objectifs, quatre volets ont été identifiés comme prioritaires : relier le parc du Peterbos aux autres quartiers de la commune (décloisonner le quartier), repenser la circulation au sein du Peterbos (mobilité et parkings), repenser l’occupation des espaces publics (requalification des plaines à l’intérieur du parc) et activer les espaces au rez-de-chaussée des tours de logements en lien avec les espaces publics.

Ces différents aspects donneront naissance à plusieurs projets concrets en 2025 qui redéfiniront le quartier. "Une grande partie des habitants ont par ailleurs été consultés l’été dernier, ce qui leur a permis de donner leur avis et exprimer leurs besoins. Nous inviterons à nouveau les habitants à participer dès ce mois de février pour définir l’emplacement de certains jeux et mobilier (bancs, tables…), pour contribuer à la signalétique dans le quartier et pour la végétalisation de certains espaces", précise la commune.

Voici une liste non exhaustive des projets définis : une "plaine comestible" comprenant un potager urbain et un projet d’apiculture, l’installation de nouveau mobilier urbain, de jeux ainsi que d’une fontaine ludique, une extension de la maison de jeunes et une nouvelle signalétique afin de faciliter la circulation à l’intérieur du parc du Peterbos.