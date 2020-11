Ce centre de dépistage anderlechtois est installé sur le parking Bizet au 13 rue Félicien Rops. La commune a en effet transformé en quelques semaines un parking en centre de dépistage. Ce centre de prélèvement est ouvert pour une durée de quatre mois et demi.

Ce centre pourra accueillir un maximum de 750 voire 1000 tests par jour, selon les demandes, et sera accessible uniquement sur rendez-vous via le site www.testcovid.be. L’encadrement et le suivi administratif du centre seront assurés par la mobilisation de volontaires issus des rangs du personnel communal. Les patients seront accueillis dès l’entrée par des gardiens de la paix qui s’assureront que la personne a un rendez-vous et une prescription médicale. Après leur passage par l’accueil administratif, les patients seront guidés vers un infirmier qui procédera au prélèvement.

Tout a été pensé pour que les patients ne passent pas plus de 15 minutes à l’intérieur du centre. L’objectif est de réduire au maximum les contacts entre personnes, et également d’éviter un temps d’attente trop long pour des personnes qui pourraient être souffrantes. Le plus important est que les patients puissent être testés en toute sécurité, tout en garantissant également celle du personnel qui se fera bien entendu tester.

"Je me félicite de l’ouverture à Anderlecht de ce centre de testing, créé en un mois grâce à la forte mobilisation de nos équipes. Nous espérons pouvoir ainsi offrir un service fluide qui va désengorger les hôpitaux et maisons médicales et permettre à la population d’obtenir un test, sans attente et sans stress", explique le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS).

