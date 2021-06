En quoi cela consiste ? "Entre 2022 et 2024, la commune développera un projet pour chaque quartier d'Anderlecht, entièrement élaboré par les citoyens des quartiers", souligne l'adminstration communale. Ce projet sera réalisé en différentes phases explique également la commune.

Dans un premier temps, les citoyens seront invités à donner leur avis sur leur quartier via une enquête en ligne sur https://anderlecht.monopinion.belgium.b e ou en scannant un QR code. L'enquête couvre différents thèmes: les services municipaux dans le quartier, l'économie et le travail, le changement climatique, la mobilité, les espaces publics et les parcs, le vivre ensemble et la solidarité, la sécurité et la prévention et, enfin, le logement, les bâtiments et les terrains. L'enquête peut être complétée jusqu'à la fin du mois de juillet. La commune a été divisée en sept zones : Cureghem, Scheut-Ninove, Broeck-Moortebeek-Peterbos, Les Etangs-Scherdemael, Vogelenzang-Neerpede-Bon Air, Les Trèfles-La Roue-AA et Centre-Veeweyde-Biestebroek.

Dans une deuxième phase, à partir de septembre, et si les mesures sanitaires le permettent, une rencontre aura lieu dans chaque zone entre les citoyens et le collège des ourgmestre et échevins. "Les citoyens sont les premiers experts de leur quotidien. Écouter les Anderlechtois et Anderlechtoises, les projets pour leurs quartiers et leurs ambitions pour notre commune est une priorité pour nous" rappelle le Bourgmestre Fabrice Cumps (PS).

Au cours de ces réunions, les citoyens choisiront un ou deux sujets qu'ils considèrent comme prioritaires pour leur quartier et sur lesquels un projet sera développé lors de la phase suivante.

Dans la troisième phase, les citoyens sont invités à développer le thème prioritaire qu'ils ont choisi en un projet concret et budgétisé. À cette fin, des moments de participation citoyenne seront organisés dans chaque quartier. Les résidents y seront guidés et conseillés par des fonctionnaires communaux afin de garantir la faisabilité du projet.

Enfin, dans la dernière phase, le projet sera soumis à l'approbation du collège. S'il est approuvé, il sera réalisé avec l'aide des services de la commune.

La commune lance également un nouveau projet communal centré sur la participation citoyenne qui s'intitule