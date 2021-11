C’est un accident inhabituel qui s’est déroulé ce mardi matin à Anderlecht, devant un centre de vaccination et de dépistage du covid. De nombreuses personnes faisaient la file dans l’avenue Docteur Zamenhof après le week-end de Toussaint… et la grille au-dessus du vide de ventilation n’a pas pu soutenir le poids de cette file et a cédé.

Vers 10h, les pompiers bruxellois se sont donc rendus sur les lieux, accompagnés d’une équipe du SMUR et de trois ambulances, "pour évacuer les infortunés du vide d'une profondeur de 3 à 4 mètres". Quatre personnes ont dû être transportées à l'hôpital. "Aucun pronostic vital n'est engagé”, rassure Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.