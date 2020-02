49 nouvelles places seront ainsi créées dans le quartier.

Ce mercredi 5 février, la nouvelle crèche Les Roseaux sera inaugurée à Anderlecht. Pas moins de 49 nouvelles places sont ainsi créées dans le quartier Compas. La construction de cette crèche dans le nouveau clos de l'Equerre est le fruit d'un partenariat entre CityDev, la SLRB et la commune. La crèche s'insère dans un complexe plus vaste qui comprend également soixante logements sociaux gérés par la commune et septante logements moyens acquisitifs.

"La crèche est aménagée en quatre lieux de vie selon l'âge des enfants, avec une surface totale de 540 m². Elle offre de grands espaces d'activités, un espace de jeu extérieur et des lieux de repos adaptés", explique l'échevine des Bâtiments Fatiha El Ikdimi (cdH). L'infrastructure est également équipée d'une buanderie et d'une cuisine afin que tous les repas soient réalisés sur place. De plus, un parc accessible pour la crèche sera aménagé en intérieur d'îlot.

"La nouvelle crèche des Roseaux prône l'autonomie, la socialisation, l'épanouissement et le respect du rythme de chaque enfant", souligne l'échevin de la Petite enfance Fabrice Cumps (PS). Pour l'encadrement, une équipe de treize puéricultrices, quatre personnes chargées de l'entretien et de la cuisine et une direction sont prévues, de même qu'un·e assistant.e psycho-médico-social.e à mi-temps.