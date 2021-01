La commune d'Anderlecht invite ce jeudi 20 janvier son milieu associatif à une séance d'information consacrée à deux projets : "initiative citoyenne" à Anderlecht et "commissions délibératives" au Parlement francophone Bruxellois. Ces nouveaux mécanisme de participation citoyenne permettront aux Anderlechtois(es) de participer davantage aux décisions qui les concernent à des niveaux de pouvoirs différents (commune et région).

L'objectif de cette séance est d'informer et de sensibiliser les ASBL dans le champ de l'inclusion sociale mais également de leur permettre d'être des vecteurs des deux projets auprès d'un public éloigné des mécanismes de participation citoyenne.

Le projet Initiative citoyenne est né de la volonté de renforcer la collaboration entre le Collège, l’administration communale et les habitant.es autour de mécanismes concrets de co-construction de projets d’intérêt général, mais également de renforcer le dialogue et la compréhension mutuelle entre les habitant.es et la commune.

Par ailleurs, la commune souhaite impliquer et responsabiliser davantage les habitants dans le développement de leurs quartiers, ainsi que de permettre une coexistence entre l’action communale et l’action citoyenne de manière plus organisée et directe. Après cette étape d’information sur le projet, le collège échevinal organisera des rencontres citoyennes par quartier. Lors de ces rencontres, les citoyens pourront exprimer leurs besoins et cibleront collectivement avec le Collège des thématiques prioritaires d’intervention qu’ils mèneront jusqu’au bout.

Le Parlement francophone bruxellois, représenté par sa présidente Magalie Plovie (Ecolo), y présentera également son projet de participation citoyenne permettant une consultation active des bruxellois sur des sujets d’ampleur régionale (par exemple : la 5G).

La séance d'information est prévue ce jeudi à 9h au COOP.