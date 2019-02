"On veut plus de justice sociale et que les multinationales payent leurs impôts".

"Ikea, Coca-Cola, doivent payer l'impôt!". Ce samedi midi, une vingtaine de gilets jaunes ont bravé la pluie pour venir manifester devant le magasin Ikea. Le but de leur action? Convaincre les clients venus faire leur course au magasin suédois de faire demi-tour, ou au moins de ne pas trop acheter, en leur distribuant des tracts et en les interceptant dans la rue.

"On veut expliquer à tout le monde que cette multinationale ne paye pas d'impôt. On demande aux clients qui arrivent s'ils ont vraiment envie d'acheter des meubles là-bas", explique Marc, gilet jaune bruxellois. "On vise Ikea aujourd'hui, mais c'est toutes les autre grosse entreprises aussi."

Les 20 gilets jaunes venus manifester rappellent soutient qu'Ikea est l'une des firmes les plus destructrice de forêt dans le monde. "Ikea est destructeur de la planète. Et les gens devraient payer pour leur voiture diesel?", mentionne le tract qu'ils distribuent aux passants et aux voitures.

"On veut plus de justice sociale et que les multinationales payent leurs impôts", crie un autre gilet jaune. Finalement, les manifestants ont réussi à convaincre quelques voitures de renoncer à leur Ikea du samedi et à faire demi-tour.