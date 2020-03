La Commune d'Anderlecht prépare la sortie de crise : en concertation avec les associations des commerçants, un plan de relance du commerce local est en cours d'élaboration.

Un plan d’action exceptionnel a été établi par la commune d’Anderlecht pour soutenir les commerçants durement impactés par la crise du coronavirus.

Un groupe de type Whatsapp a été créé afin de diffuser rapidement et efficacement des informations utiles vers les commerçants. Les commerçants souhaitant être tenus au courant peuvent envoyer un SMS au 0498 944 636 en mentionnant "Je souhaite m’inscrire dans le groupe d’information commerçants."

Le Guichet d'économie locale d'Anderlecht ouvre, lui, une permanence téléphonique et par Skype sur rendez-vous afin de répondre aux questions des PME et commerçants anderlechtois. La principale mission des équipes du Guichet sera d'accompagner les PME et commerçants et de les aider à solliciter les aides et indemnités prévues par les autorités fédérales et régionales dans le cadre de la crise sanitaire. Les commerçants peuvent prendre rendez-vous en appelant le 02 526 59 94 du lundi au vendredi de 9h à 16h.

Les commerces autorisés à ouvrir vont recevoir une affiche officielle rappelant les mesures de distanciation sociale et le nombre maximum de personnes pouvant entrer en même temps dans le magasin. Avec le soutien des Fablabs de Citydev, la commune d'Anderlecht proposera à prix coûtant des vitres de protection aux caisses (vitre en plexiglas, écrous et bois). Le service Développement économique enregistrera les commerces qui souhaitent en bénéficier. Les commerçants intéressés peuvent appeler le 02 526 59 94 du lundi au vendredi de 9h à 16h ou envoyer un mail à economie@anderlecht.brussels.

Les redevances pour les marchands ambulants seront suspendues pendant une période de trois mois. Une compensation est également prévue pour les nightshops, impactés par des heures d'ouvertures réduites, et pour lesquelles la Commune d'Anderlecht proposera de réduire la taxe annuelle de 25 %. Concernant les commerces occupant des espaces communaux et qui sont impactés par les mesures de fermeture, la Commune d'Anderlecht et le Foyer Anderlechtois renonceront au loyer pour toute la période de confinement.

Pendant la période de confinement, les initiatives commerciales locales seront mises en valeur sur le site web de la Commune www.anderlecht.be. Une liste dynamique des restaurants et commerces qui livrent à domicile sera tenue à jour pendant toute cette période. Les commerçants qui offrent ce service peuvent contacter economie@anderlecht.brussels ou le 02 526 59 94. La Commune d'Anderlecht prépare la sortie de crise : en concertation avec les associations des commerçants, un plan de relance du commerce local est en cours d'élaboration. L'objectif sera de revitaliser la vie sociale et économique après la période de confinement.