Ramener la campagne dans la ville, c’est le point sur lequel Alain Kestemont (Défi) échevin à l’Urbanisme et Fabrice Cumps (PS), le bourgmestre, ont le plus insisté. Avec l’aménagement des bords du Canal, mais aussi du quartier de la gare du Midi, Anderlecht veut faire revenir le vert dans la commune en s’appuyant sur l’espace public et sur des cours végétalisés en intérieur d’îlot.