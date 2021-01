Ancienne candidate aux européennes en 2019 et déléguée Nord-Sud au sein des Jeunes CDH, Andréa Kalubi rejoint aujourd'hui le MR bruxellois. "J’ai décidé de rejoindre une formation dynamique, ambitieuse et consciente des changements sociétaux. C’est une opportunité de représenter des projets d’avenir impactant, se réjouit-elle. Je sens que le MR a changé son message politique et s’est adapté au 21e siècle avec notamment une ouverture plus importante à la diversité bruxelloise. Le travail de terrain et les ambitions du MR Bruxelles m’ont donné envie de contacter le parti pour le rejoindre."

Une arrivée saluée par le président du MR Bruxelles David Leisterh : "Je suis content de voir que le travail mené au quotidien avec les équipes porte ces fruits. Notre volonté plus que jamais est de retourner dans tous les quartiers de Bruxelles."

"Je suis vraiment content de voir Andréa rejoindre le MR d’Anderlecht et les Jeunes MR. Sa volonté de travailler à nos côtés est réciproque et nous avons hâte de redéployer notre section pour aborder les élections communales dans des conditions optimales", ajoute Gaëtan Van Goidsenhoven, président du MR Anderlecht.

Pour rappel, Andréa Kalubi s'est présentée aux élections communales de La Louvière en 2012. Elle est ensuite active sein de différents mouvements associatifs. En 2018, elle devient ambassadrice de #DiasporaVote pour les élections européennes. L'année suivante, elle est candidate pour les élections européennes et obtient 14 637 voix. En septembre 2019, elle devient déléguée chargée des relations Nord-Sud au sein du comité national des Jeunes CDH.