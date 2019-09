Ce vendredi, un concert gratuit est donné sur la Grand-Place de Bruxelles.

On y retrouve la chanteuse Angèle mais aussi son frère Roméo Elvis et les artistes Mc Solaar, Tamino, Jeanne Aded, Aloïse Sauvage, Alain Souchon ainsi que Caballero et Jeanjass.

