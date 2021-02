Michèle Lebon, la nièce d’Annie Cordy, a suivi le dossier de la féminisation du tunnel Léopold II de près. Elle y a découvert le plébiscite des Bruxellois pour la célèbre chanteuse laekenoise. Un vote en ligne l’a placée en tête, avec plus de 30 % des voix, devant d’autres personnalités telles Maurane, Antoinette Spaak, etc.

"Cela m’a fait chaud au cœur de voir que les Bruxellois ont pensé à elle pour le nouveau nom du tunnel Léopold II, se réjouit-elle. Que ce tunnel porte ou pas le nom d’Annie Cordy, c’est une chose mais le plus important pour moi est qu’elle soit encore dans le cœur des Bruxellois." Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux pourtant qui ont estimé qu’un tunnel routier n’était pas digne de la star. Un argument que Michèle Lebon balaye d’un revers de la main. "Personne ne dit qu’elle n’est pas légitime. Ils disent simplement qu’Annie mérite mieux qu’un tunnel, fût-il l’un des plus grands d’Europe. Je n’y vois pas de problème. Annie a déjà un parc à Laeken. Un tunnel ou autre chose, ce qui importe, c’est que les Bruxellois pensent encore à elle."

Ces commentaires ont tout de même fait réfléchir Michèle. "De nombreuses artères, des tunnels portent des noms d’illustres personnalités sans que les jeunes sachent qui elles sont. Je pense qu’il faudrait installer quelque chose en surface pour expliquer qui est la personnalité choisie et pourquoi elle a été choisie, pour les plus jeunes générations."

Annie Cordy aurait-elle été flattée d’avoir un tunnel à son nom. "Vous savez, Annie n’était pas attachée aux honneurs. Elle se demandait toujours pourquoi elle y avait droit. Quand j’ai vu ce sondage, j’ai surtout pensé à mes grands-parents : Jan Cooreman et Maria Deleuw. Ils étaient des paysans flamands venus vivre à Laeken. Nous sommes issus d’une famille de paysans, simple et populaire. Je me rappelle qu’à chaque fois qu’on emmenait ma grand-mère voir Annie Cordy en spectacle, elle ne se tenait plus. Je pense qu’ils auraient été très fiers de voir qu’une artère aussi symbolique et proche de chez eux porte le nom de leur fille."