Les forains déplorent le manque de clarté dans les mesures annoncées ce mercredi soir.

L'annonce de l'annulation des grands événements publics jusqu'au 31 août a fait l'effet d'une bombe dans le milieu culturel ce mercredi soir. Mais qu'en est-il de la Foire du Midi, censée se dérouler du 18 juillet au 23 août ?

Pour l'instant, c'est le flou total. "Aucune décision officielle n'a encore été prise", explique Patrick De Corte, président de l'Union professionnelle des Forains bruxellois. "Nous ignorons si les fêtes foraines sont inclues dans les grands événements annulés, ce n'est pas clair. Une réunion doit avoir lieu cette semaine pour clarifier la situation. Mais on ne se fait pas trop d'illusions..."

L'année passée, l'événement avait drainé quelque 1,5 millions de visiteurs. "Nous n'allons certainement pas prendre le risque de mettre la santé de nos visiteurs en péril, mais si on doit faire des adaptations, on est prêt à le faire !", poursuit Patrick De Corte. "On pourrait équiper tous les forains et clients de masques de protection, assurer la distanciation sociale, désinfecter les attractions au fur et à mesure."

Une annulation de cet événement phare de la vie bruxelloise constituerait une catastrophe économique sans précédent pour le secteur. "Une annulation serait dramatique. Mais la Foire du Midi n'est que la partie visible de l'iceberg, il y a plein de foires organisées un peu partout et les 5000 forains du pays sont actuellement dans le flou le plus total", précise Patrick De Corte.

Contacté, le cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close ne dit pas autre chose. "On prend acte des décisions du Conseil National de Sécurité et on verra l'évolution de la situation", explique la porte-parole du bourgmestre.