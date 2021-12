Alors que tout était sur les rails, les mesures arrêtées par le dernier Codeco pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et transposées dans l’arrêté paru ce samedi 27 novembre 2021 contraignent la commune de Woluwe-Saint-Pierre à annuler le Xmas Festival 2021 de Stockel sur la place Dumon.

Il était prévu du 14 au 19 décembre prochains.

« Nous devons prendre cette décision la mort dans l’âme », explique Benoît Cerexhe, Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. « Le Xmas Festival est un marché couvert. Or seuls les marchés de Noël extérieurs sont désormais autorisés. Nous ne pouvons donc pas maintenir l’organisation de notre grand marché de Noël. Cette décision arrive à un moment qui ne permet plus de l’adapter pour qu’il puisse avoir lieu. »

Si cette décision est prise avec tristesse et regrets, elle est dictée par les règles sanitaires actuellement en vigueur et est cohérente avec le principe de précaution adopté par la commune depuis le début de la crise sanitaire.

« Je comprends la décision mais je regrette qu’elle tombe aussi tardivement. Tant les exposants, que l’organisateur et les services communaux sont pris de court et se retrouvent au pied du mur. J’espère sincèrement que cette décision sera assumée jusqu’au bout et que des dédommagements seront prévus pour les organisateurs et les exposants », conclut le Bourgmestre.