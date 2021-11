Cela fait 30 ans qu’Antonio sillonne les rues de la capitale avec son taxi. "C’est ma passion, depuis que je suis petit", sourit ce quinquagénaire molenbeekois. Mais aujourd’hui, Antonio en a "ras-le-bol" et a même pensé un moment quitter la profession. "Cette hausse du carburant me coûte entre 280 et 300 € par mois."

