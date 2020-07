Selon Het Nieuwsblad, un appel a notamment été lancé, au travers d'une vidéo, à se rassembler au Mont des Arts à Bruxelles au cours de la soirée et à s'en prendre violemment à la police. "Il y a des appels au rassemblement qui circulent et nous y sommes attentifs", a simplement commenté Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. "Pour un jour de fête nationale comme aujourd'hui, nous avons toujours une réserve d'effectifs pour le maintien de l'ordre, prête à intervenir dans un endroit ou un autre."

Selon le quotidien Het Nieuwsblad, différents appels à l'émeute dans des villes comme Liège, Mons, Charleroi et Bruxelles ont été lancés mardi 21 juillet. Un message vidéo notamment encourage à se rassembler au Mont des Arts à Bruxelles à partir de 16h00, en vêtements noirs et avec masque. Ce message indique que la cible est la police et que toutes les armes sont "bienvenues", sauf les armes à feu. Il incite aussi à détruire du mobilier urbain et des véhicules.