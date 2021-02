A la requête du parquet et du juge d'instruction de Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis suivant : Le 13 janvier 2021, un incendie a été déclenché au commissariat de police situé place Liedts à Schaerbeek.

Plus tôt ce jour-là, une manifestation a eu lieu suite à la mort d'Ibrahima Barrie. Au début, la manifestation s'est déroulé dans un calme relatif, mais en marge de cette action de protestation, il y a eu des émeutes. Celles-ci se sont intensifiées vers 17h30 quand les émeutiers se sont rués vers la place Liedts et y ont détruit le bureau de police. L'un d'eux a vidé un grand bidon de produit accélérant contre la façade du commissariat qui a pris feu. Les citoyens qui étaient encore dans le bâtiment ont pu s'échapper juste à temps.

Description du suspect : Jeune homme avec la couleur de peau foncée et des cheveux noirs. Au moment des faits, il portait une veste noire de marque « adidas », un pantalon de training noir avec des lignes rouges et des baskets noir et blanc de marque « Nike » type Air Max. Sa tenue comportait un élément frappant : il portait un masque de ski blanc sur la tête. Il portait aussi un sac à dos noir.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.