Il aura fallu quarante années de débats, de conflits, d'avancées puis de retours en arrière mais cette fois, ça y est. La commune de Woluwe-Saint-Pierre et le gouvernement bruxellois sont enfin tombés d'accord au sujet du développement du site des Dames Blanches.

"Après plusieurs décennies de bras-de-fer entre la Région et la commune de Woluwe-Saint-Pierre, la secrétaire d’Etat au Logement Nawal Ben Hamou et le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoît Cerexhe ont choisi la voie de la collaboration constructive : la commune et la Région ont conclu protocole d’accord qui définit les contours du futur éco-quartier Dames Blanches sur le terrain de 9,3 hectares de la SLRB : un projet mixte alliant logements passifs, espaces verts et équipements collectifs", annonce le gouvernement bruxellois ce matin.

Les détails du projet seront dévoilés ce midi à l'occasion d'une conférence de presse.