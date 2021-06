Diner in the sky vient à peine de dresser son restaurant haut perché sur la place des Martyrs qu'un nouveau venu quasi du même genre annonce son arrivée. Le lieu ? Sur la place Poelaert, le site : la Grande Roue, forcément. 40 et 42 nacelles de la Grande Roue seront amenagées comme une table d'un restaurant étoilé pour quatre personnes. Plusieurs grands chefs se sont associés à l'initiative, qui se déroulera entre le 10 et le 18 septembre.

Voici la liste des grands chefs participants à l'opération : Malory Gabsi (Top Chef Edition), Viki Geunes (Zilte***), Cyril Molard (Ma Langue Sourit**), Lionel Rigolet (Comme Chez Soi**), Pierre Résimont (L’Eau Vive**), Bart de Pooter (De Pastorale**), Yves Mattagne (La Villa Lorraine), Pascal Devalkeneer (Chalet de la Fôret**).

Prix pour un menu cinq services : 190€ TTC par personne pour le grand public ; 225€ HTVA pour le package b2b

Horaires : accueil à 12h et embarquement à 13h ou accueil à 20h et embarquement à 21h

Les réservations peuvent se faire en ligne depuis ce matin via le site : www.dinneronthewheel.com.