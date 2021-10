Un peu plus tôt ce mois-ci, la commune d’Evere a annoncé remettre un "avis mitigé" pour le PAD Josaphat. C’est désormais au tour de Schaerbeek de clarifier sa position sur ce dossier de grande envergure qui a déjà fait couler beaucoup d’encre dans la cité des ânes.

Pour rappel, la "friche Josaphat", vaste site de 24 hectares à cheval sur les communes d’Evere et de Schaerbeek, fait l’objet d’un nouveau Plan d’Aménagement Directeur ("PAD"), amendé à la suite de l’enquête publique de 2019. Cette nouvelle mouture du projet urbanistique prévoit entre autres moins de logements (environ 1 200 à la place des 1 600 initialement prévus) et plus d’espaces verts (40 % de la superficie du site).