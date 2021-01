Il y a un an, nous apprenions que le projet de Marina à Anderlecht tombait à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Pour mémoire, le projet prévoyait la construction de 302 logements, d’un hôtel trois étoiles et de commerces autour d’une pièce d’eau pouvant accueillir des bâteaux de tourisme.

Mais lassé des nombreuses contestations et des obstacles qui se sont mis en travers du projet, le promoteur Philippe De Bloos avait décidé de revendre le terrain de la rue Raymond Vander Bruggen d'environ 5000 mètres carrés au promoteur Vervoordt Real Estate. Ce dernier a désigné un bureau d’étude pour plancher sur un nouveau projet. Une première rencontre a eu lieu entre des représentants de la Région bruxelloise, la commune d’Anderlecht et l’équipe du Maître-Architecte. Cette "réunion projet" sera suivie d’une deuxième programmée en février 2020.

"Pouvez-vous nous dire où nous en sommes pour ce nouveau projet après une année de discussions ?", a demandé le chef de groupe MR au conseil communal Gaëtan Van Goidsenhoven.

Dans sa réponse, l'échevin en charge de l'Urbanisme Alain Kestemont (Défi) confirme qu'une réunion doit se tenir prochainement et que le projet définitif n'est pas encore connu. "Le projet actuel pour ce chancre fait toujours l'objet d'une discussion en réunion de projet. La dernière réunion de projet pour ce dossier a eu lieu le 16 décembre 2020 et la prochaine aura lieu le 3 février prochain. Les orientations du projet actuel suivent les dispositions du PPAS, soit une zone de forte mixité et un liseré de noyau commercial permettant une émergence de rez + 14. Bien que le projet évolue plus que favorablement, le planning du dépôt de permis et du début de travaux n'est toutefois pas encore connu. L'aboutissement d'un projet pour ce chancre bien connu des Anderlechtois(es) fait partie de mes priorités pour cette législature et de celles de notre bourgmestre", conclut Alain Kestemont.