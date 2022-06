Le nom de la place n'aurait pu être mieux choisi pour le lancement d'une campagne de sensibilisation sur les conflits de voisinage. Place de la querelle, vendredi, neuf heures. Un café et quelques couques, Philippe Close et Faouzia Hariche (PS), accompagnés des équipes médiation de Bravvo descendent à la rencontre des riverains. Le but, annoncer le lancement d'une grande campagne de sensibilisation quant à la gestion des querelles entre voisins, lesquelles peuvent se régler grâce au service médiation de Bravvo.