Pour tenir la route en vue d'un retour à l'équilibre - hors investissements stratégiques - en 2024, il a trouvé les moyens de compenser un manque à gagner de quelque 360 millions d'euros. Il table pour ce faire sur quelque 117 millions de recettes supplémentaires par rapport à l'an dernier, sans augmentation des taxes régionales, sur un étalement de dépenses d'investissements à hauteur de 140 millions d'euros, soit, selon le ministre des Finances et du Budget Sven Gatz, quelque 10% de l'ensemble et sur 105 millions d'euros d'économies structurelles.

Les ministres bruxellois prévoient encore une année de transition sur le plan des dépenses de la CoCom pour la gestion de la crise sanitaire. Des moyens sont ainsi prévus pour la troisième phase de vaccination et pour le contact tracing.

L'accord était dans l'air depuis mardi soir. Il restait encore quelques chiffres et une communication à peaufiner.

"Face au contexte budgétaire difficile dû à la crise sanitaire, le gouvernement se dote d'un budget maîtrisé mais poursuit ses investissements en faveur de l'amélioration de la qualité de vie des Bruxelloises et Bruxellois, pour l'accès de tous au logement et à l'emploi, en faveur d'une mobilité apaisée, et pour répondre à ses engagements climatiques", a fait valoir l'exécutif dans une communication commune.

"Grâce à la relance économique, en lissant certains investissements prévus et en réalisant les économies nécessaires, nous pouvons combler l'écart de quelque 360 millions de manque à gagner qui ont été identifiés. Nous avons ainsi réussi à maintenir le budget dans la bonne direction, sans augmenter les impôts des Bruxelloises et Bruxellois", a commenté le ministre du Budget, Sven Gatz.

D'après celui-ci, certaines recettes de la Région-capitale se sont révélées nettement supérieures aux prévisions, en atteignant 117 millions d'euros. C'est le cas, par exemple, pour les droits de succession, d'enregistrement et de donation. L'économie de la Région bruxelloise est quant à elle repartie à la hausse.

En outre, le gouvernement Vervoort économisera 140,7 millions en constatant l'étalement ou en reportant un certain nombre d'investissements. Les études de projets, comme les chantiers, ont connu des ralentissements dus à la situation sanitaire. L'exécutif bruxellois reste un "très grand investisseur public avec 1,3 milliard d'euros investis par an", a-t-il fait observer dans une communication commune des ministres.

Enfin, le gouvernement bruxellois a accepté de faire des économies à hauteur de 105 millions d'euros - selon le ministre Gatz, via la gestion des dépenses de personnel, de fonctionnement et de subventions - et "montre ainsi qu'il prend ses responsabilités".

" Les ambitions tracées dans la Déclaration de Politique Régionale, traduites dans le budget pluriannuel pour les compétences du logement, de la mobilité, pour la transition climatique et pour augmenter le taux d'emploi des Bruxelloises et Bruxellois, restent entières. La mise en œuvre du Plan d'Urgence Logement est ainsi assurée. Les travaux d'infrastructures pour le métro se poursuivent ainsi que l'adaptation des voiries pour une mobilité apaisée. L'augmentation de l'offre de transport en commun, ainsi que l'accélération de la sortie du thermique de la flotte bus de la STIB sont garanties. Par ailleurs, les investissements dans les casernes des pompiers seront poursuivis en 2022", a encore souligné le gouvernement Vervoort à l'issue de ses travaux.

Le gouvernement poursuit aussi la trajectoire d'investissements massifs dans la transition climatique bruxelloise dont l'isolation du bâti et la transition économique via notamment l'implication des professionnels de la construction et des acteurs de l'économie circulaire dans le programme Renolution. Par ailleurs, des moyens importants sont également prévus pour une transition juste dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique et hydrique.

Le budget 2022 prévoit en outre des moyens supplémentaires pour les pouvoirs locaux "très largement sollicités pendant la crise sanitaire", et qui "ont démontré leur efficacité au service des Bruxellois". Le gouvernement régional a ainsi débloqué des moyens pour revaloriser les travailleurs de la fonction publique locale et augmenter l'offre d'infrastructures sportives.

Des moyens supplémentaires sont enfin prévus pour renforcer la politique d'égalité des chances.