Situé sur la place Jourdan, à Etterbeek, la Brasserie Signature fait face à un succès inattendu. La raison ? L'apéritif est offert sur leur terrasse chauffée à tous les non-détenteurs du CST.



"Nous avons reçu un tas de mails et de coups de téléphone nous félicitant et nous remerciant pour notre générosité. Cela fait chaud au cœur après ces moments difficiles", explique le patron de l'établissement, Daniel Ulaj. "De notre côté, nous tenons notre parole et nous offrons l’apéritif à ces braves gens qui viennent nous rendre visite, sans les juger."



Cependant, plusieurs clients vaccinés se sont sentis lésés par la démarche de la Brasserie Signature: "Cela pourrait être mal compris et interprété et nous pourrions passés pour des antivax. Ce qui n'est pas le cas", pointe le gérant. "Le but de l’action était de ne pas refuser un client non vacciné, de lui trouver une alternative."

Dans un souci égalitaire, l'établissement a ainsi pris la décision de faire un geste pour les vaccinés également: leur offrir le digestif en fin de repas.



Et pour les tables mixes, vaccinés et non vaccinés confondus ? L'apéritif et le digestif seront offerts à l'ensemble de la table ! "Afin de les féliciter de ne pas rentrer dans la vague de discrimination qui se crée", conclut Daniel Ulai.