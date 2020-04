"Si le Collège de Médecine générale recommande le port du masque et qu'il peut aider à nous protéger les uns des autres, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser."

Hier Woluwe-Saint-Pierre, aujourd'hui Auderghem... Cet après-midi, le bourgmestre d'Auderghem Didier Gosuin (Défi) a recommandé à ses habitants le port du masque. "Je sais que ce n'est pas la position officielle de la ministre de la santé", regrette Didier Gosuin. "Mais si le Collège de Médecine générale recommande le port du masque et qu'il peut aider à nous protéger les uns des autres, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser".

Face à la pénurie de masques chirurgicaux, la commune invite sa population à utiliser des masques en tissu. Elle a donc également décidé de mettre en place un réseau de production "locale" fondé sur la solidarité entre Auderghemois. "Certains sont capables de fabriquer des masques en tissu, d'autres non. Si vous possédez une machine à coudre et que vous êtes en mesure de fabriquer des masques, contactez-nous d'urgence. La commune organisera la distribution, en accordant la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin".

La commune invitera très prochainement les volontaires à se manifester. Pour la fabrication des masques, elle les renvoie vers ce tutoriel validé par le SPF santé publique: https://faitesvotremasquebuccal.be .

"Même s’il ne protège que partiellement, le masque peut constituer une barrière supplémentaire à la propagation du virus", conclut Didier Gosuin. "Il ne faut toutefois pas l'utiliser n'importe comment. J'invite donc chacun à lire attentivement les recommandations d'usages".