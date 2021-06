Lentement mais sûrement, nous nous préparons à reprendre le cours normal de nos vies. Celle d’avant, sans masque, avec des câlins, des supporters dans les stades de football et, aussi et surtout, des concerts ! À ce titre, la vie bruxelloise sera musicale cet été.

La Ville de Bruxelles vient en effet d’annoncer une série de gros concerts bien costauds sur le plateau du Heysel. Pas dans la salle dédiée aux concerts - le Covid menace et contraint toujours - mais en extérieur, sur la place de Belgique. Baptisée Arena5, cette scène musicale en plein air sera inaugurée, le 22 juillet prochain, par une grande star de la chanson française : Véronique Sanson. Viendront ensuite, en vrac et dans le désordre : Loïc Nottet, Ibrahim Maalouf, Philippe Katerine, Hooverphonic, Clouseau, K’s Choice, etc. Ces artistes se produiront jusqu’au 22 septembre. La scène accueillera également d’autres événements durant l’été, dans le respect des règles sanitaires. Ainsi, chaque concert pourra accueillir au maximum 2 500 personnes. Bulle sociale et distanciation physique de rigueur.

Plus près de nous se dessine une superbe Fête de la musique. Plusieurs concerts seront accessibles au Cirque royal, notamment Saule le 19 juin ou River Into Lake le 20 juin. Tandis que deux scènes, un espace food trucks et un bar accueilleront aussi les amateurs sur l’esplanade de la Cité administrative, derrière la colonne du Congrès. Des concerts sont enfin prévus le 21 juin au Vaux-Hall, dans le parc de Bruxelles.

La plupart des communes bruxelloises organisent elles aussi des événements musicaux, certes de moindre ampleur, mais tout aussi festifs et, surtout, souvent plus intimes. Envie de voir ce qui se passe près de chez vous le 21 juin, trouvez toutes les infos sur www.fetedelamusique.be.