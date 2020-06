A la suite de nouveaux éléments dans une affaire de vente de stupéfiants ouverte en juin 2019, la police de Bruxelles-Midi (Saint-Gilles, Forest et Anderlecht) a arrêté le 11 juin un suspect et a saisi 5 kg de cannabis et 100 gr de cocaïne non coupée lors de la perquisition réalisé à son domicile situé dans la commune de Forest, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

La police a également trouvé chez lui 18 grammes de résine de cannabis, 550 euros, des balances de précision et du matériel de conditionnement.

Le suspect a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles.