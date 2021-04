Grosse journée pour le bourgmestre de la Ville de Bruxelles et la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles. Après avoir géré l'action d'Extinction Rebellion plus tôt dans la journée, le voilà qui envoie la cavalerie dans le bois de la Cambre pour faire évacuer les milliers de jeunes (5 000 selon les médias, entre 1 500 et 2 000 selon la police) présents à la fausse invitation à une méga Boum dans le bois de la Cambre. Encore présent dans le centre de crise vers 19h, Philippe Close nous a confirmé que plusieurs policiers ont été blessés par des jets de bouteilles en verre.

(...)