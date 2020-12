Après avoir fait ses courses ce lundi matin, Louise (nom d'emprunt) les ramène péniblement chez elle. Locatrice du bloc 1 du Peterbos, à Anderlecht, elle doit monter les dix étages qui la séparent de son appartement à pieds. En cause : les deux ascenseurs de l'immeuble sont hors service. "Elle a 73 ans, vous vous rendez compte ?, lance Halina Benmarah. Ca fait deux semaines que le premier ascenseur est en panne. Le second a arrêté de fonctionner début décembre. Il a été réparé mais ne fonctionne à nouveau plus depuis ce matin."

Conseillère communale, elle est aussi infirmière à domicile. "Je vais dans cet immeuble trois fois par jour pour soigner des patients et je dois me taper les onze étages à pieds, c'est honteux. Je perds quinze à trente minutes pour arriver jusqu'à eux. La journée, ça va mais le soir, j'ai peur. Vous imaginez ce que c'est pour les personnes qui habitent là ? Les mamans qui doivent monter avec les courses et leurs enfants sous le bras, les personnes handicapées, etc."

© D.R.

De son côté, le président du Foyer anderlechtois assure que la panne du second ascenseur a durée moins de 24h. Lotfi Mostefa (PS) explique par ailleurs que le premier ascenseur a été arrêté préventivement le 23 novembre dernier pour éviter tout risque. Il devrait être réparé début janvier.

"Nous avons introduit un plan de rénovation des ascenseurs les plus souvent en panne auprès de la tutelle régionale. Nous attendons qu'ils ouvrent les lignes de crédits nécessaires à ces travaux. La réparation des ascenseurs est toujours une priorité mais les pièces commandées mettent souvent plusieurs semaines à arriver. Cela dit les concierges, agents de prévention ainsi que les assistants sociaux sont toujours disponibles pour aider toutes les personnes qui ont des difficultés."