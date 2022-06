Damian Werengowski est revenu sur son enfance, expliquant à la cour que son monde s'était écroulé lorsqu'il a appris que son père n'était pas son père biologique. Il a dit avoir eu ensuite de mauvaises fréquentations et des problèmes scolaires. Il a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de 18 ans puis est parti vivre seul. Il est venu en Belgique parce que Krysztof Sadowski, qu'il a rencontré en prison en Pologne, lui en avait beaucoup parlé. Comme les autres accusés, il a plusieurs antécédents judiciaires, pour des faits de vol et de bagarre.

Enfin, Jaroslaw Poplawski a expliqué qu'il était arrivé en Belgique en 2006 et qu'il a travaillé comme mécanicien. "En 2015-16, j'ai ouvert mon propre atelier. Je gagnais bien ma vie. J'ai beaucoup dépensé pour l'alcool, la drogue et les jeux", a-t-il affirmé. Quant à sa relation avec son ex-compagne, qui était celle de la victime au moment des faits, il a déclaré que tout se passait bien actuellement. "On se téléphone chaque jour, on se soutient", a-t-il dit. "Quand j'ai appris le décès de la victime, moi aussi j'étais déprimé, parce que ma fille était là", a ajouté l'accusé. Enfin, il a évoqué des antécédents judiciaires en Pologne pour des faits de stupéfiants et en Belgique pour des faits de vol.



Les cinq accusés sont actuellement tous sous surveillance électronique, sauf Damian Werengowski, qui a bénéficié d'une libération sous conditions.

Le 1er avril 2019, vers 01h30, Michel Lenard, un ressortissant polonais de 23 ans, a été poignardé à mort devant sa famille. Des hommes encagoulés et armés de battes de base-ball et de couteaux se sont présentés au domicile de sa mère, rue Maes à Ixelles. Cette dernière a ouvert la porte. Les assaillants l'ont frappée et poussée pour pénétrer à l'intérieur de l'habitation. Ils s'en sont ensuite pris à Michel Lenard et l'ont molesté devant sa compagne et la fille de cette dernière, âgée de 3 ans. L'homme a reçu un coup de couteau provoquant une blessure qui a causé son décès.

Les quatre premiers accusés, Konrad Puchalski, Patryk Wisniewski, Krysztof Sadowski et Damian Werengowski, sont suspectés d'être les auteurs de ce qui est qualifié d'expédition punitive mortelle. Le dernier, Jaroslaw Poplawski, est quant à lui suspecté d'être le commanditaire.



Les enquêteurs ont exploré plusieurs pistes, dont celle d'un règlement de comptes dans le milieu du trafic de stupéfiants. Par ailleurs, certains éléments tendent à penser qu'un différend a opposé la victime à l'un des accusés lors d'une soirée pour le Nouvel An 2019. Une autre piste a évoqué un possible acte de vengeance de Jaroslaw Poplawski, qui n'aurait pas supporté de voir son ex-compagne entretenir une relation sentimentale avec Michel Lenard.

Le président poursuivra son interrogatoire vendredi, en abordant les faits mêmes.

Krysztof Sadowski a raconté à la cour qu'il est né en Pologne et qu'il a arrêté l'école à l'âge de 19 ans, puis qu'il est venu en Belgique à l'âge de 21 ans. Il a déclaré avoir toujours travaillé dans le domaine de la construction, notamment pendant plusieurs années aux États-Unis. Il a plusieurs antécédents judiciaires, notamment une peine de trois ans de prison infligée par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des faits qualifiés de coups et blessures.