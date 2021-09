Assurer la sécurité des prostituées dans le quartier Nord "est impayable" Bruxelles Sylvain Anciaux © AFP

Au cours des derniers mois, la sécurité a baissé dans les quartiers où la prostitution est courante. Pour pallier ce problème, les principales concernées demandent (entre autres) une plus grande surveillance policière. We want to see the blue in the streets" ("Nous voulons voir du bleu dans la rue") est une phrase répétée maintes et maintes fois lors des discussions et une demande des travailleuses. Mais, selon Johan Debuf, 25 policiers seraient nécessaires pour assurer une sécurité permanente dans le quartier Nord, ce qui représente 1.875.000 euros rien que pour les salaires. Un budget que la zone de police Bruxelles-Nord ne peut débloquer à l’heure actuelle.