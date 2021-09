Jean-Paul Belmondo s’est éteint hier à l’âge de 88 ans. Le monstre sacré du cinéma français avait une affection particulière pour Bruxelles, son public et le célèbre restaurant de la galerie de la Reine, en plein coeur de Bruxelles : Le Marmiton. "C’était un homme simple, dans un endroit simple avec une ambiance familiale. Il venait à chaque fois qu’il était à Bruxelles, donc plus ou moins deux fois par an." Son plat préféré ? "Un poulet fermier à la Brabançonne."