Ce lundi soir, des clients du restaurant Exki situé Porte de Namur à Ixelles ont connu une mésaventure.

Un Bruxellois s'est rendu chez Exki à Ixelles ce lundi soir. Une fois sa commande prise, ce client, accompagné de son père et son frère, est monté à l'étage où il a vu au moins deux souris.

"Nous avons vu passer une première souris. Au début, nous sommes un peu interloqués, surpris. Comment un établissement qui met en avant la nourriture saine et bio et qui semble avoir des cuisines propres peut avoir des soucis avec des souris ?", s'interroge-t-il auprès de nos confrères de la RTBF.

Ce Bruxellois sortait alors son smartphone pour filmer l'animal quand une deuxième souris fit son apparition. Cela a étonné et choqué la dizaine de clients présents dans le restaurant. "Une femme a pris peur et a immédiatement quitté le restaurant. Les autres qui étaient en train de manger riaient jaune. J’ai été trouver une des caissières et je lui ai expliqué la situation. Elle était très mal à l’aise et a promis d’en parler à ses responsables."

Contactée par la RTBF, l'enseigne s'est expliquée sur la présence des rongeurs au sein de son établissement: "Nous pouvons confirmer la présence de rongeurs dans l’établissement en question, une présence liée aux différents chantiers sur la chaussée d’Ixelles". Exki tient à rassurer ses amateurs: "aucun contact n'est possible entre les animaux et la nourriture".