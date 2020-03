Des chiffres, forcément incomplets, dévoilés par le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron.

Le COVID-19 est présent dans une maison de repos sur trois à Bruxelles, a communiqué le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) en réaction au coup de gueule de la Fédération des CPAS bruxellois (Brulocalis). Soit 53 établissements. Un chiffre très certainement en deçà de la réalité puisque le dépistage n'est pas réalisé de façon automatique.

"42 résidents ont été testés positifs et 218 autres résidents sont soupçonnés d'être infectés", assure le cabinet d'Alain Maron à Bruzz. "La moitié de ces résidents ont été transportés à l'hôpital. Parmi le personnel, 23 personnes ont également été testées positives et 153 personnes présentent des symptômes de Covid-19", semble-t-il. Ces 176 employés sont tous malades à la maison. "Dans certaines maisons de repos, la moitié du personnel est désormais absente", précise encore le cabinet du ministre Ecolo. "Parfois à cause de la maladie, mais souvent parce qu'ils ne veulent plus travailler par crainte d'une infection. Au moins 300 employés sont absents sans lettre de maladie."