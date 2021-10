C'est en fini pour les fermetures de bars, restaurants et même magasins à une heure du matin. Cette décision arrive conjointement à la réouverture des boîtes de nuit, ce vendredi soir. Pas la peine de danser dans l'Horeca pour le moment pour autant, les règles ne le permettent toujours pas, tout comme le fait de s'asseoir à plus de huit à table qui reste, lui aussi, interdit. Pour danser dans les bars, il faudra donc attendre la mi-octobre et l'arrivée du Covid Safe Ticket.

Dans le secteur, c'est une autre abolition qui fera peut-être moins plaisir. Le fédéral lève sa mesure de soutien autorisant l'Horeca à ne payer que 6% de TVA. À partir d'aujourd'hui, 12% seront taxés sur les repas et 21% sur les boissons, avec un impact à prévoir pour les consommateurs.