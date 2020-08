La commune d'Auderghem impose le port du masque à toute personne de plus de douze ans fréquentant les plaines de jeux sur son territoire.

Un arrêté du bourgmestre, signé par la bourgmestre faisant fonction Eloïse Defosset, a été publié ce vendredi. La police locale surveillera la bonne application de cet arrêté communal et adressera des amendes administratives (250 euros) le cas échéant.

Pour rappel, le port du masque est déjà obligatoire dans les marchés, brocantes et fêtes foraines, dans les rues commerçantes et tout endroit privé ou public à forte fréquentation tels que définis par les autorités locales, dans l’ensemble des bâtiments publics pour les parties accessibles au public et dans les établissement de l’HoReCa, sauf pour les personnes assises à leur table.