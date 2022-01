Le suspect Pascl C. est poursuivi pour un viol, une tentative de viol et plusieurs attentats à la pudeur commis entre 2019 et 2021

La Capitale explique que le septuagénaire auderghemois, interrogé mardi au tribunal correctionnel de Bruxelles, a assuré ne pas se souvenir des faits les plus graves "J’ai dû faire ça par pulsion. J’ai besoin de soins.", Me Samuel Rosenblatt, l’avocat de la dernière victime, s'inquiète : "On a laissé un prédateur en liberté malgré plusieurs signalements."

"Il n’y a que deux solutions : soit on interdit aux femmes de sortir lorsqu’il se trouve dehors, soit on retire Monsieur de la société", ajoute le substitut du procureur. Ce dernier a requis l’internement du prévenu, au vu des expertises psychologiques . La défense ne conteste pas les faits et l’avocat du prévenu, Me Maxime Parewyck, ne s’est pas opposé à ces réquisitions.

En septembre dernier une septuagénaire avait subi une tentative de viol et avait été séquestrée pendant deux heures, “la veille de son anniversaire” selon Me Samuel Rosenblat.

Nos confrères de La Capitale expliquent que Pascal C. agissait de plein jour dans des situations quotidiennes, au moment où les victimes faisaient leurs courses ou sortaient leurs poubelles.

Le jugement sera rendu le 22 février prochain.