Dans un communiqué, la commune d'Auderghem annonce l'ouverture d'un centre de test au Coronavirus au 12 rue Emile Idiers soit à la maison communale. L'ouverture du centre a pour objectif de

"Il est incompréhensible que la Région n'ait pas prévu de centre de test pour le sud de Bruxelles, indique le cabinet du bourgmestre. Avec ce centre, les Auderghemois ont enfin la possibilité de se faire tester rapidement près de chez eux".

Pour accueillir ce centre, la commune a repensé l’aménagement des anciens locaux de la police pour respecter des conditions sanitaires très strictes. "Tout a été cloisonné afin de rendre impossible le mélange entre les publics, précise le service Santé de la commune. Les personnes venant se faire tester ne pourront croiser ni les employés communaux, ni les personnes se rendant à la Maison Communale. Le centre de testing est accessible via le 12 de la rue Idiers tandis que l'accès à la maison communale sera uniquement possible par les entrées du boulevard du Souverain.

La commune rappelle les circonstances de création de ce centre : À l’origine, le laboratoire d'analyses Eurofins a proposé ses services à la Région car il estimait urgent de renforcer l’offre de testing dans le sud de Bruxelles. La Région leur a confirmé qu’ils pouvaient établir un centre de prélèvements mais qu’ils devraient prendre contact avec les communes. Ils nous ont donc contacté et nous avons tout de suite décidé de mettre des locaux à leur disposition pour monter le centre. Ni Auderghem, ni Eurofins ne recevront de subsides de la part de la Région ou du Fédéral pour cette initiative qui se fera donc uniquement sur fonds propres".

Spécialisé dans les analyses médicales et accrédité par Sciensano, Eurofins garantit des délais de résultats inférieurs à la majorité des centres de dépistage. "La rapidité de prise de rendez-vous et de la délivrance des résultats est essentielle dans la course contre la propagation du virus", conlut-on du côté d ela commune.

Sur prescription et rendez-vous uniquement

Pour information, les tests se feront sur prescription et rendez-vous uniquement.

Les tests effectués sont des prélèvements dans le nez avec un écouvillon. Ils se font obligatoirement sur rendez-vous et sur prescription médicale.

La prise de rendez-vous doit se faire prioritairement par Internet sur www.auderghem.be/testing. Après un questionnaire d’identification, le demandeur pourra choisir l’heure qui lui convient sur l’agenda électronique. Les rendez-vous doivent être pris au moins 24h à l’avance.

Les personnes qui auraient des difficultés ou qui sont sans équipement informatique peuvent se faire aider en appelant le n° vert communal 0800/35.179 du lundi au vendredi de 9 à 16h.

Le jour du prélèvement, il faut impérativement se présenter avec sa carte d’identité, la prescription du médecin et une vignette de mutuelle. Aucun test ne sera réalisé sans la présentation de ces trois documents. Pour rappel, il ne faut pas manger, boire, fumer ou se brosser les dents dans les 15 minutes précédant le test. Les résultats sont ensuite disponibles soit sur la plateforme masante.belgique.be, soit en contactant directement son médecin.