Les chiffres de l’épidémie poursuivent leur baisse entamée il y a environ deux semaines. Entre le 20 et le 26 décembre, Sciensano a détecté en moyenne 6 446 nouvelles contaminations chaque jour, un nombre en recul de 21 % par rapport à la semaine précédente. "Mais depuis quelques jours, on constate une forte hausse quand on isole la journée de mardi où il y a eu 13 000 nouveaux cas positifs en Belgique en 24 heures et il s’agit principalement de jeunes de moins de 40 ans, notamment en Flandre et à Bruxelles", note Dirk Devroey, professeur de médecine générale

(...)