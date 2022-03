La pollution aux NO2 et particules fines est plus forte aux abords du ring qu’en ville.

Situation classique. Le ring de Bruxelles, 16 h 30, et des kilomètres dans les bouchons. Si le XXIe siècle offre le luxe de traverser cette épreuve dans une voiture insonorisée, climatisée et confortable, pour les habitants jouxtant la grande ceinture d’asphalte, c’est une galère : leur santé est chaque jour un peu plus en danger. Et en particulier pour ceux vivant à 500 mètres ou moins à vol d’oiseau du fameux R0, au nombre de 63 000.

(...)