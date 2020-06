Vert et branché, le quartier des étangs d’Ixelles, jouxtant celui de Flagey, est aussi très sélect.

Il est loin le temps du village d'Ixelles, organisé autour de ses étangs. Aujourd’hui, l’ancien bourg, d’une superficie d’environ cinq hectares, participe à l’engouement dont bénéficie la commune. Bordé par des hôtels particuliers et des maisons très convoitées, situé dans un cadre calme et plein de charme, il côtoie de très près la vivante place Flagey et s’impose comme l’un des quartiers verts les plus attrayants de la capitale.