Entre 70 et 80 000 personnes se sont rendues dans la capitale ce lundi pour réclamer plus de pouvoir d'achat et la fin des blocages des salaires. Portraits de manifestants.

Noir de monde, le boulevard Albert II connaît une ambiance rare, ce lundi matin. Les baffles de l'écran géant placé boulevard d'Anvers résonnent jusqu'au buste de Simon Bolivar, faisant face à la sortie de la Gare du Nord d'où déferlent des vagues rouges, vertes et bleues sans arrêt.

Entre pétards et fumigènes, les profils sont hétéroclites, mais tous manifestent pour la même cause : un regain du pouvoir d'achat et la fni de la loi de 96, bloquant les augmentations de salaire à 0,4%.